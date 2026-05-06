Market della droga nell’edificio abbandonato | due arresti in via San Dionigi a Milano

Due persone sono state arrestate a Milano dopo l’intervento della polizia locale in un edificio abbandonato di via San Dionigi, dove era stata allestita una base per lo spaccio di droga. Gli agenti hanno sequestrato sostanze illegali e identificato gli occupanti dell’area. L’operazione si è conclusa con la detenzione dei sospettati, mentre proseguono le indagini per approfondire eventuali collegamenti e altre attività illecite nella zona.

Gli agenti della polizia locale di Milano hanno smantellato una base dello spaccio situata in via San Dionigi. L’operazione, condotta nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, ha portato all’arresto di due uomini di origini marocchine, sorpresi all'interno di una struttura.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Smantellato covo dello spaccio nell'edificio abbandonato: due giovani bloccati dopo la fugaUn colpo allo spaccio di stupefacenti, con gli investigatori dell'Arma che avrebbero individuato e smantellato un covo della droga. Mondragone, così una famiglia gestiva un market della droga in casa: 4 arrestiÈ di 7 persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta), che ha... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Colto da malore, in casa aveva un market della droga; Rivalta – Un market della droga nascosto nell’auto: 34enne in manette; Cividale, market della droga in casa: 38enne denunciato dopo overdose; Il malore tradisce il pusher: in casa aveva un market della droga. Turni h24 e saldi il venerdì: il market della droga scoperto da poliziotti finti clientiLavoravamo sette giorni su sette, per 24 ore, in turni dalle 10 alle 22 e dalle 22 alle 10, durate i quali vendevamo eroina e cocaina. Il volume d’affari giornaliero era intorno ai 5mila euro». È ... bari.repubblica.it Arluno, via vai sospetto da una casa nelle ore notturne: scoperto mini market della droga. Arrestato 27enneArluno (Milano), 17 dicembre 2025 – È stato il continuo via vai di persone, concentrato soprattutto nelle ore notturne, ad attirare l’attenzione dei Carabinieri e quando i militari sono infine ... ilgiorno.it >>>Fuga tra i vicoli e market della droga in casa: arrestato pusher nel cuore di Pisa - facebook.com facebook Colto da malore, in casa aveva un market della droga. E' accaduto a Cividale. Dopo le cure, 38enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio #ANSA x.com