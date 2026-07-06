L' OMS avverte che il mondo non sta raggiungendo i suoi obiettivi sanitari | dalla grande sfida delle malattie croniche alle quattro grandi cause del rallentamento

L'OMS segnala che il mondo non sta raggiungendo gli obiettivi sanitari prefissati, tra cui la lotta alle malattie croniche e altre sfide principali. Il rapporto World Health Statistics 2026 evidenzia che diversi indicatori di salute globale sono in stallo o peggioramento. Tra le cause principali del rallentamento ci sono problemi legati a sistemi sanitari, accesso alle cure e fattori sociali. L'ente sottolinea come siano necessari interventi più efficaci per migliorare la situazione.

Il nuovo rapporto World Health Statistics 2026 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità racconta però una realtà più complessa. Secondo l'OMS, infatti, il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gran parte degli obiettivi sanitari fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in alcuni ambiti, i progressi stanno rallentando o addirittura invertendosi. Il problema non riguarda soltanto i Paesi più poveri o le aree colpite da guerre e crisi umanitarie. Riguarda, anzi, il modo in cui alcune criticità (come la fragilità dei sistemi sanitari dopo la pandemia di Covid-19, le disuguaglianze economiche e il cambiamento climatico per citarne alcuni) stanno ridefinendo il concetto stesso di salute globale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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WHO Warns Ebola Outbreak Expanding Amid Humanitarian Crisis In Congo | ALERT News

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