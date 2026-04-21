Malattie respiratorie croniche accesso alle cure e liste d’attesa sfide del SSN

Le malattie respiratorie croniche rappresentano una delle numerose criticità che il Sistema Sanitario Nazionale deve affrontare, in particolare riguardo alla disponibilità delle cure e alle lunghe liste di attesa. La questione dell’accesso alle prestazioni sanitarie rimane centrale nel dibattito sulla gestione delle risorse e sulla qualità dell’assistenza offerta ai cittadini. La situazione evidenzia come le difficoltà di prenotazione e di tempi di attesa influenzino l’effettivo utilizzo dei servizi sanitari pubblici.

ROMA (ITALPRESS) – Garantire un accesso equo alle cure resta una delle sfide più complesse per il Servizio Sanitario Nazionale. Le disuguaglianze territoriali continuano a pesare sulla possibilità, per i pazienti, di accedere a percorsi diagnostico-terapeutici appropriati. In questo contesto, rafforzare l’integrazione tra i diversi livelli assistenziali e ridurre le disparità regionali diventa decisivo per migliorare la qualità dell’assistenza e assicurare una presa in carico più uniforme. Parallelamente, assume un ruolo sempre più centrale il tema delle liste d’attesa. Da anni al centro dell’attenzione delle Istituzioni e degli operatori sanitari, incide in modo particolare nell’ambito delle malattie croniche, che richiedono un monitoraggio continuo, interventi tempestivi e una presa in carico strutturata e multidisciplinare nel tempo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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