Le malattie croniche non trasmissibili sono considerate oggi la principale sfida nel settore sanitario mondiale. Questi disturbi rappresentano una delle cause principali di morbilità e mortalità a livello globale. I dati ufficiali indicano che le NCDs colpiscono milioni di persone ogni anno, influenzando significativamente i sistemi sanitari e le economie dei Paesi. La prevenzione e la gestione di queste condizioni sono al centro delle politiche sanitarie internazionali.

Le malattie croniche non trasmissibili (NCDs) rappresentano oggi la principale sfida sanitaria globale. Ogni due secondi una persona sotto i 70 anni muore prematuramente per patologie come malattie cardiovascolari, tumori, diabete o disturbi respiratori, a cui si affiancano condizioni neurodegenerative e mentali in costante crescita. Secondo il rapporto Oms 2022 «Invisible numbers: the true extent of noncommunicable diseases and what to do about them», queste patologie sono responsabili del 74% dei decessi nel mondo, con milioni di persone che convivono a lungo con almeno una condizione cronica. Le malattie croniche non trasmissibili sono oggi la principale causa di morte a livello globale e assorbono una quota crescente di risorse sanitarie ed economiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Malattie croniche, una sfida globale decisiva per aumentare la qualità della vita nel mondo

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