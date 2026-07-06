Il Tribunale di Trapani ha condannato l’olimpionico Antonino Pizzolato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La sentenza si riferisce a un episodio avvenuto con una turista. Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato giudicato colpevole dell’accusa. La decisione è stata emessa dopo il processo, senza ulteriori commenti pubblici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza del Tribunale di Trapani. Il Tribunale di Trapani ha condannato Antonino Pizzolato, atleta olimpico e vincitore della medaglia di bronzo nel sollevamento pesi ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, a 5 anni e 4 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata inflitta anche agli altri tre imputati coinvolti nel procedimento: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, tutti originari della provincia di Agrigento. La denuncia della turista finlandese. L’inchiesta è nata dalla denuncia presentata da una turista finlandese di 27 anni, che ha raccontato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte del 22 luglio 2022. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’olimpionico Pizzolato condannato per stupro di gruppo di una turista

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