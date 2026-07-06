Un ex atleta olimpico italiano è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per stupro di gruppo. La sentenza è stata emessa da un tribunale in Sicilia. L’atleta, che ha vinto due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, è stato giudicato colpevole di aver partecipato a un episodio di violenza sessuale di gruppo. La condanna segue un procedimento giudiziario avviato dopo le accuse mosse nei suoi confronti.

Il pesista Antonino Pizzolato, due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokio e di Parigi, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Pizzolato, 30 anni da compiere ad agosto, nato a Castelvetrano, poliziotto poiché tesserato con le Fiamme Oro, era stato accusato di aver abusato di una turista finlandese di 27 anni, nell’estate del 2022, insieme ad altri tre giovani, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì, anche loro tutti condannati alla stessa pena dell’atleta azzurro. Secondo la ricostruzione della Procura il 22 luglio 2022 i quattro conobbero la vittima in un ristorante mentre era in compagnia di due amiche anche loro finlandesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’olimpionico azzurro Antonino Pizzolato condannato per stupro di gruppo: 5 anni e 4 mesi di pena

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