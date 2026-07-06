L’olimpionico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni di carcere | stuprò una turista finlandese con altri tre amici

Un ex atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trapani e riguarda un episodio che ha coinvolto una turista finlandese, vittima di uno stupro commesso con altri tre amici. L’uomo, noto per aver partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito la donna. La condanna segue un procedimento giudiziario avviato dopo la denuncia della vittima.

Cinque anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. È questa la condanna inflitta dal tribunale di Trapani ad Antonino Pizzolato, campione di sollevamento pesi e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Insieme all’atleta azzurro, i giudici hanno condannato alla stessa identica pena altri tre giovani agrigentini, coimputati nel medesimo filone processuale: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. La denuncia della turista e le richieste del pm. I fatti al centro del processo risalgono alla notte del 22 luglio 2022. A far scattare le indagini era stata la denuncia di una turista finlandese di 27 anni, all’epoca in vacanza in Sicilia, che aveva raccontato alle forze dell’ordine l’incubo dello stupro subìto da parte dei quattro ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online

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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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