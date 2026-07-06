Loli Bahia | chi è la supermodella che ha fatto colpo su Rosalía e sulla moda

Loli Bahia, supermodella, ha attirato l'attenzione di Rosalía durante un evento di moda. Prima di questa occasione, era già nota come figura prominente tra le nuove leve di modelle. La sua presenza si è fatta notare nelle sfilate e nelle campagne pubblicitarie recenti, consolidando il suo ruolo nel settore. La sua popolarità è cresciuta grazie alle apparizioni pubbliche e ai servizi fotografici, che le hanno conferito un’immagine distintiva nel mondo dello spettacolo e della moda.

Prima che il suo nome iniziasse a circolare accanto a quello di Rosalía, Loli Bahia era già una delle presenze più riconoscibili della nuova generazione di modelle. Francese, nata a Lione nel 2002, origini spagnole e algerine, all’anagrafe Loli-Bahia Roubille, è arrivata alla moda dopo essere stata notata giovanissima durante il concorso Egeri Tour. Il debutto vero, quello che le ha cambiato la carriera, è nel 2020: la prima passerella è per Louis Vuitton, sotto le volontà di Nicolas Ghesquière. Da lì, la traiettoria diventa rapidissima: sfilate, campagne, copertine, contratti beauty e red carpet. Ma nonostante oggi il suo nome sia tra i più alti nei ranking di popolarità delle modelle, ci ha pensato Rosalía a portarla fuori dalla bolla fashion per entrare nel radar del mainstream. 🔗 Leggi su Amica.it

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