Loli Bahia | chi è la supermodella che ha conquistato Rosalía e la moda

Prima che il suo nome iniziasse a circolare accanto a quello di Rosalía, Loli Bahia era già una delle presenze più riconoscibili della nuova generazione di modelle. Francese, nata a Lione nel 2002, origini spagnole e algerine, all’anagrafe Loli-Bahia Roubille, è arrivata alla moda dopo essere stata notata giovanissima durante il concorso Egeri Tour. Il debutto vero, quello che le ha cambiato la carriera, è nel 2020: la prima passerella è per Louis Vuitton, sotto le volontà di Nicolas Ghesquière. Da lì, la traiettoria diventa rapidissima: sfilate, campagne, copertine, contratti beauty e red carpet. Ma nonostante oggi il suo nome sia tra i più alti nei ranking di popolarità delle modelle, ci ha pensato Rosalía a portarla fuori dalla bolla fashion per entrare nel radar del mainstream. 🔗 Leggi su Amica.it

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