Il tasso di occupazione femminile ha superato il 54%, con un aumento più marcato tra le donne di età compresa tra i 50 e i 64 anni e nelle regioni del Sud. L’incremento si è verificato dopo l’introduzione di incentivi e del decreto del Primo maggio, che hanno favorito l’ingresso e il mantenimento del lavoro femminile in queste aree.

Il tasso di occupazione femminile ha superato la cifra inedita del 54%, trainato in particolare dalla fascia d’età tra i 50 e i 64 anni e dal Sud. L’incremento, dunque, conferma non solo che c’è stata un’inversione di tendenza generale, ma che si è registrata soprattutto in due aree, geografica e anagrafica, tradizionalmente più fragili. Il dato era già emerso dalle varie rilevazioni Istat, ma ora è stato messo in ordine dall’elaborazione del Sole 24 ore del lunedì, che ha scattato una fotografia dettagliata del mercato del lavoro “in rosa”. La crescita dell’occupazione femminile negli anni del governo Meloni. In particolare, dal 2022 al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’occupazione femminile oltre il 54%: la strategia dietro il “miracolo”, dagli incentivi al decreto Primo maggio

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