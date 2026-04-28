Decreto Primo Maggio Paolo Capone Leader UGL | Misure importanti per rilanciare l' occupazione e la qualità del lavoro

Il leader dell'UGL ha commentato il decreto del Primo Maggio, evidenziando che contiene misure significative per rilanciare l’occupazione e migliorare la qualità del lavoro. Ha aggiunto che, pur attendendo una valutazione complessiva del testo, accoglie con favore le indicazioni fornite dal Governo in questa fase. La discussione sulle nuove norme prosegue nel settore, con attenzione alle implicazioni per i lavoratori e le imprese.

“In attesa di valutare il decreto 1º maggio nel suo complesso, accogliamo con favore gli indirizzi del Governo. In particolare, le misure volte a favorire l’occupazione dei giovani e delle donne, con specifico riferimento alle assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Gli incentivi e il sostegno alle imprese che investono nel lavoro stabile rappresentano un passo avanti che va nella giusta direzione. Riguardo alle nuove forme di lavoro, come quello dei rider, per i quali vengono introdotte alcune garanzie a contrasto del fenomeno del caporalato, riteniamo che lo Spid sia solo una parte della soluzione, occorre il riconoscimento facciale (Face Id), così come rileviamo la necessità di una norma che regolarizzi la trasparenza della composizione della tariffa oltre che dell’algoritmo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Decreto Primo Maggio, Paolo Capone, Leader UGL: "Misure importanti per rilanciare l'occupazione e la qualità del lavoro” Notizie correlate Meloni, Paolo Capone, Leader UGL “Bene annuncio misure di contrasto a lavoro povero”“L’UGL valuta positivamente l’impegno del Governo nel rafforzare le tutele dei lavoratori, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di... Iran, Paolo Capone (Leader UGL): “Preoccupa l'impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione”"Destano forte preoccupazione le possibili ricadute economiche e sociali dell’attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti; Governo non attua la delega sui salari equi: cosa resta nel decreto Primo maggio; Decreto lavoro Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider); TG5: Decreto primo maggio tema lavoro oggi in cdm Video. Lavoro, via libera Cdm a decreto Primo maggio. Da salario giusto a bonus: cosa contieneLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Dal salario giusto a bonus: cosa contiene ... tg24.sky.it Decreto Primo maggio. Il salario giusto sarà fissato nei contratti delle sigle più grandiIl Consiglio dei ministri approva il decreto Lavoro della vigilia del Primo maggio. Niente retroattività automatica degli aumenti nei contratti ... huffingtonpost.it Il decreto Primo maggio è arrivato al via libera del governo. La misura varata dal Consiglio dei ministri oggi contiene la proroga di diversi bonus per le assunzioni: bonus giovani, donne, Zes. Ma c'è un paletto aggiuntivo, che per Giorgia Meloni è una "novità m - facebook.com facebook Con l’approvazione odierna in Consiglio dei Ministri del Decreto Primo Maggio, il Governo invia un segnale chiaro: circa 1 miliardo di euro per il rinnovo degli incentivi occupazionali, vincolati all’applicazione ai lavoratori di un salario giusto. Una misura di b x.com