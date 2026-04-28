Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto sul lavoro, che introduce incentivi all’occupazione e misure contro il caporalato digitale. Il provvedimento, annunciato in vista del Primo Maggio, prevede un miliardo di euro di incentivi, ma solo per le imprese che applicano un salario considerato equo. La ministra ha sottolineato che i fondi saranno destinati esclusivamente a chi rispetta determinati standard salariali.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sul lavoro “in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” in vista del Primo Maggio. La seduta è terminata dopo circa mezz’ora. Meloni: “Decreto per ringraziare italiani che fanno grande la nazione”. “Ci stiamo avvicinando alla festa dei lavoratori, anche quest’anno il governo ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con dei provvedimenti dedicati al mondo del lavoro. Pensiamo che sia questo modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro a fare grande la nostra nazione “, ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’ok al decreto Primo Maggio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Decreto Primo Maggio 2026, via libera del Cdm. Meloni: “1 miliardo di incentivi ma solo a chi applica il salario giusto”

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