Nuovi audio sono stati resi disponibili agli inquirenti nel caso di Garlasco, quasi vent’anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. La frase “Lo trovate in caserma” è tra i contenuti analizzati, mentre il procedimento giudiziario prosegue con aggiornamenti che continuano a alimentare il dibattito tra le parti coinvolte. La vicenda rimane sotto l’attenzione pubblica e mediática, con le indagini che proseguono per chiarire i dettagli del delitto.

L’attenzione sul delitto di Garlasco resta altissima e, a distanza di quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continuano ad emergere nuovi elementi destinati ad alimentare il confronto tra accusa e difesa. Mentre gli sviluppi giudiziari riguardano da un lato Alberto Stasi, condannato in via definitiva ma intenzionato a chiedere la revisione del processo, e dall’altro Andrea Sempio, oggi unico indagato nella nuova inchiesta, il dibattito si concentra sempre di più sulle consulenze scientifiche e sugli accertamenti tecnici che stanno ridisegnando il caso. >> “Sì, è di Sempio”. Svolta Garlasco, l’avvocato Taccia conferma tutto: per 19 anni è rimasto sepolto Anche la puntata di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, torna ad affrontare gli ultimi sviluppi di una delle vicende di cronaca più discusse degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Caffeinamagazine.it - “Lo trovate in caserma”. Garlasco, nuovi audio a disposizione degli inquirenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto di Garlasco, spuntano nuovi audio che incriminerebbero Sempio

Notizie e thread social correlati

Garlasco, lo sfogo di Liborio Cataliotti contro gli audio "fantasiosamente trascritti dagli inquirenti"In un intervento pubblico, Liborio Cataliotti ha espresso dissenso riguardo alla trascrizione degli audio raccolti nelle intercettazioni di Sempio.

Garlasco, la ricostruzione degli inquirenti: «Furia cieca per cancellare Chiara»Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti a Garlasco, riferendo che l’azione sarebbe stata scatenata da una reazione di rabbia.

Garlasco in Tv, il giallo dello scontrino di Sempio e i non ricordo di Cassese. Taccia sbotta: Mai cambiato versioneAmpio approfondimento sul caso Garlasco a Quarto Grado nella puntata di venerdì 3 luglio 2026, focus sullo scontrino di Sempio e le versioni contrastanti ... libero.it

Garlasco, qualcosa non torna: tra vuoti di memoria e strani verbali sovrappostiGennaro Cassese, primo investigatore del delitto di Garlasco, dice di non ricordare la sovrapposizione oraria tra i verbali del 4 ottobre 2008 ... panorama.it