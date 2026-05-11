Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti a Garlasco, riferendo che l’azione sarebbe stata scatenata da una reazione di rabbia. La Procura ha indicato come motivazione principale il rifiuto di un approccio sessuale da parte di una donna coinvolta. La vicenda riguarda un episodio di violenza con esito mortale, che ha portato all’apertura di un’indagine. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sul caso.

Al momento del rifiuto «all’approccio sessuale» sarebbe scattata «un’aggressione . cieca, sproporzionata, improvvisa, esplosiva, un annientamento furioso concentrato sul volto e sulla testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta». È il passaggio, nelle contestazioni lette ad Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Chiara Poggi, durante l’interrogatorio del 6 maggio scorso, che segna il punto di rottura definitivo della nuova inchiesta sul giallo di Garlasco e il cambio radicale della prospettiva investigativa. Nella stessa contestazione i magistrati sostengono che dall’indagine «sono emersi nuovi elementi che destituiscono di qualsiasi fondamento il «movente pornografico» in capo ad Alberto Stasi e per contro forniscono solidi elementi sul tentativo dell’approccio sessuale di Sempio».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, la ricostruzione degli inquirenti: «Furia cieca per cancellare Chiara»

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Omicidio Poggi, la ricostruzione della dinamica dell’aggressione

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