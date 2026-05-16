Garlasco lo sfogo di Liborio Cataliotti contro gli audio fantasiosamente trascritti dagli inquirenti

In un intervento pubblico, Liborio Cataliotti ha espresso dissenso riguardo alla trascrizione degli audio raccolti nelle intercettazioni di Sempio. Secondo lui, le registrazioni sono state trascritte in modo fantasioso dagli inquirenti, senza precisare ulteriori dettagli sul metodo o le fonti utilizzate. La vicenda riguarda le intercettazioni telefoniche che sono state oggetto di analisi e trascrizione nel procedimento giudiziario in corso. Cataliotti ha commentato la questione senza approfondire altri aspetti legali o personali.

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