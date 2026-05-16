Garlasco lo sfogo di Liborio Cataliotti contro gli audio fantasiosamente trascritti dagli inquirenti
In un intervento pubblico, Liborio Cataliotti ha espresso dissenso riguardo alla trascrizione degli audio raccolti nelle intercettazioni di Sempio. Secondo lui, le registrazioni sono state trascritte in modo fantasioso dagli inquirenti, senza precisare ulteriori dettagli sul metodo o le fonti utilizzate. La vicenda riguarda le intercettazioni telefoniche che sono state oggetto di analisi e trascrizione nel procedimento giudiziario in corso. Cataliotti ha commentato la questione senza approfondire altri aspetti legali o personali.
Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda il 15 maggio l’avvocato Liborio Cataliotti, che difende Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha detto la sua sulle intercettazioni emerse nelle ultime settimane e riportate nell’informativa dei carabinieri della Moscova. Secondo il legale si tratta di audio “fantasiosamente trascritti” dagli inquirenti e che, in alcune parti, non corrisponderebbero alla realtà. Liborio Cataliotti commenta le trascrizioni degli audio I dubbi del perito informatico forense I soliloqui di Sempio spiegati dall'avvocato Liborio Cataliotti... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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