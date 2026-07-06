lo trovano senza vita dentro casa la tragedia risale a una settimana fa

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione una settimana fa. La scoperta è avvenuta da parte di un familiare che ha segnalato l’assenza di risposte alle chiamate. La scena del decesso si trova in un appartamento chiuso da giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Le indagini sono in corso, al momento non sono stati trovati segni di colluttazione o elementi che indichino cause esterne.