Lo trovano senza vita dentro casa La tragedia risale a una settimana fa
Un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione una settimana fa. La scoperta è avvenuta da parte di un familiare che ha segnalato l’assenza di risposte alle chiamate. La scena del decesso si trova in un appartamento chiuso da giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Le indagini sono in corso, al momento non sono stati trovati segni di colluttazione o elementi che indichino cause esterne.
C’è un silenzio che fa rumore. E’ quello dell’indifferenza involontaria, quello che si consuma dietro le porte sbarrate di appartamenti apparentemente normali, nel cuore di quartieri dove tutti si incrociano ma nessuno si conosce davvero. Sabato sera, intorno alle 22, quel silenzio è diventato tangibile a Vigarano Pieve. In una strada tranquilla, inserita in un curato quartiere residenziale, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di settant’anni. La morte, secondo i primi riscontri del medico legale, risalirebbe a più di una settimana fa. Cause naturali, hanno stabilito i sanitari del 118 e i Carabinieri intervenuti sul posto. Ma se la biologia parla di un cuore che ha smesso di battere, la cronaca racconta anche un’altra verità: a uccidere, prima del tempo, è stata la solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Les Secrets Nazis Cachés en France Pendant l'Occupation | Documentaire Histoire - MG
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