Carabinieri entrano in casa e lo trovano senza vita

Nella serata di ieri, a Presenzano, i carabinieri sono intervenuti in una abitazione dopo aver ricevuto una segnalazione. Entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto senza vita un uomo di 62 anni. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia nella serata di ieri, martedì 28 aprile, a Presenzano. Un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.Da qualche giorno il malcapitato non si vedeva in giro nel paese. Un’assenza notata dagli altri residenti della piccola comunità. Così qualcuno ha.🔗 Leggi su Casertanews.it I BRAINROT SONO ENTRATI IN CASA NOSTRA NELLA VITA REALE!! Notizie correlate Leggi anche: I carabinieri entrano per un controllo, ma in casa trovano tablet e pc rubati a scuola I carabinieri entrano in una casa e trovano un 68enne carbonizzato: l'ipotesi del malore davanti al caminoUn uomo di 68 anni è stato trovato carbonizzato all'interno della sua abitazione nel centro storico di Sanza (Salerno). Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Carabinieri entrano in casa e lo trovano senza vita; Carabinieri, venite qui subito, ma era solo uno stratagemma per allontanare i proprietari da casa; Case nel mirino a Roma Est: sequestrato il kit del topo d'appartamento perfetto. Ecco come aprono le serrature; Le rubano lo zaino (con tutto dentro) sul treno per la Svizzera. Carabinieri entrano in casa e lo trovano senza vitaTragedia nella serata di ieri, martedì 28 aprile, a Presenzano. Un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Da qualche giorno il malcapitato non si vedeva in gi ... casertanews.it Gragnano, incendio in casa: uomo di 79 anni muore carbonizzatoUn 79enne è morto nell'incendio della sua abitazione a Gragnano (Napoli); quando carabinieri e vigili del fuoco sono entrati in casa, hanno trovato il ... fanpage.it Ecco il video dei banditi che entrano nella #banca di #Napoli. I rapinatori sono poi fuggiti attraverso un tunnel scavato nell’anticamera del caveau. I #carabinieri danno la caccia ad una banda composta da sei-otto persone. #Tg1 - facebook.com facebook