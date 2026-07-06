Il Gran Premio di Silverstone si è concluso con un finale insolitamente monotono e deludente, durato fino a quattro giri dalla fine. La gara si è svolta domenica, attirando l’attenzione per le sue fasi finali, che sono state caratterizzate da poca azione. La corsa si è conclusa senza grandi sorprese, con i piloti che hanno mantenuto le posizioni fino alla bandiera a scacchi. Nessun incidente o cambio di leadership ha segnato il finale dell’evento.

Domenica il Gran Premio di Silverstone, l’annuale gara di Formula 1 nel Regno Unito, ha avuto un finale strano, noioso e deludente. A quattro giri dal termine è uscito di strada il pilota nederlandese Max Verstappen, della Red Bull, ed è quindi arrivata la safety car, la macchina che entra in pista quando accadono gravi incidenti, per rallentare le altre ed evitare guai peggiori neutralizzando di fatto la gara (e annullando i distacchi) per alcuni giri. Da una prima comunicazione della FIA, la federazione internazionale dell’automobile, sembrava che la safety car sarebbe rimasta in pista fino al penultimo giro, per poi lasciare un ultimo giro di vera gara, con le auto vicine e quindi tanti possibili sorpassi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Lo strano e deludente finale del Gran Premio del Regno Unito di Formula 1

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