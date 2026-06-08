Tre attaccanti del Milan sono stati convocati per il Mondiale che inizia giovedì 11 giugno, nonostante la stagione del club sia stata deludente. La rosa rossonera comprende cinque attaccanti, e tre di questi sono stati scelti per rappresentare il proprio paese nella competizione internazionale. La convocazione avviene in un momento di criticità per il club, che ha visto alcuni giocatori chiudere l’anno con prestazioni sotto le aspettative.

Nonostante la stagione difficile, tre dei cinque attaccanti nella rosa del Milan sono stati convocati per il mondiale in partenza giovedì 11 giugno. Tuttavia, se sulla chiamata di Leao e Pulisic c’erano pochi dubbi, ha stupito un po’ tutti che la nazionale messicana abbia deciso di puntare su Santiago Giménez. Quante difficoltà per Santi. Il 202526 del centravanti rossonero è stato a dir poco fallimentare, avendo segnato un solo gol in 18 presenze. Alcune attenuanti, tra cui l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo di gioco, ma era davvero difficile prevedere un crollo del genere dopo che i primi mesi milanisti erano stati all’insegna di reti pesanti e prestazioni energiche. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Lo strano cammino di Santiago, deludente in rossonero ma diretto al mondiale

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