Look Mum No Computer è il nome d’arte di un artista musicale del Regno Unito, già qualificato per la finale dell’Eurovision Song Contest. Questa sera parteciperà alla seconda semifinale dell’evento che si tiene a Vienna. La sua esibizione è prevista tra le performance in programma, con l’obiettivo di aggiudicarsi un passaggio diretto alla fase conclusiva della competizione. La partecipazione del cantante fa parte delle proposte musicali in gara in questa fase della manifestazione.

Look Mum No Computer è il cantante del Regno Unito (che è già qualificato per la finale), che stasera vedremo esibirsi nella seconda semifinale dell ‘Eurovision Song Contest di Vienna. Look Mum No Computer all’Eurovision Song Contest con il brano Eins, Zwei, Drei. Sam James Bartle è nato nel 1989 a Grantham, cittadina britannica che ha dato i natali a Margaret Thatcher. Nel 2013 apre il canale YouTube per lanciare la sua band indie rock Zibra, che due anni dopo sale sul palco del Festival di Glastonbury. Abbandonata la band nel 2016, si concentra sulla carriera solista, avviata sotto lo pseudonimo di Look Mum No Computer, assecondando la sua passione per i suoni elettronici e sintetizzati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Look Mum No Computer, il cantante del Regno Unito (già qualificato per la finale), in gara all’Eurovision Song Contest

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