Lo scrittore Paolo Stella | Coming-out dovere civico Mio padre un vero gigante
Uno scrittore ha dichiarato che il coming-out è un dovere civico e ha raccontato di un padre che avrebbe detto “meglio morto che gay”. Ha aggiunto che il padre avrebbe ucciso il figlio e la moglie, madre del ragazzo. La dichiarazione è stata rilasciata a Forlì, il 6 luglio 2026. La vicenda riguarda un omicidio e un omicidio-suicidio attribuiti a un genitore. Le autorità stanno indagando sui fatti.
Forlì, 6 luglio 2026 – “Meglio morto che gay. Ma come può un padre dire una cosa simile al figlio? Come può arrivare a ucciderlo davvero e poi far fuori anche sua moglie, madre del ragazzo?”. Camaiore consumava il suo atroce delitto di inizio estate mentre la tipografia mandava in stampa l’ultimo lavoro di Paolo Stella: True (Mondadori). C’entrano le due cose. True è la trascrizione vera del primo libro di Stella (‘Meet me alla boa’) nel quale lo scrittore – ma anche attore, modello, influencer, interior designer, eccetera eccetera: lanciato da Maria De Filippi in Amici e ora anche in duetto con Canavacciuolo in ’Cucine da incubo’ – raccontava in qualche modo una bugia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Domani sera super appuntamento alle ore 21:00 da @giardinogio_ Prosegue la nostra rassegna letteraria Libriincorso con Paolo Stella L’autore presenterà il suo ultimo romanzo appena uscito True Dialogherà con l’autore @gcomearancione Ci v facebook
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