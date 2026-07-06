Lo scrittore Paolo Stella | Coming-out dovere civico Mio padre un vero gigante

Notizia in breve

Uno scrittore ha dichiarato che il coming-out è un dovere civico e ha raccontato di un padre che avrebbe detto “meglio morto che gay”. Ha aggiunto che il padre avrebbe ucciso il figlio e la moglie, madre del ragazzo. La dichiarazione è stata rilasciata a Forlì, il 6 luglio 2026. La vicenda riguarda un omicidio e un omicidio-suicidio attribuiti a un genitore. Le autorità stanno indagando sui fatti.