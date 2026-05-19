Scrittore condannato per diffamazione | Defìnì killer mio padre partigiano Lui | Era reo confesso non mi pento

Un tribunale ha condannato uno scrittore di Ravenna per diffamazione dopo aver definito “killer” il padre, partigiano. L’autore ha risposto affermando che il padre era reo confesso e che non prova pentimento. La vicenda riguarda le interpretazioni dello scrittore sulle azioni del genitore durante il dopoguerra. Da tempo, l’autore è coinvolto in controversie legate alle sue ricostruzioni sui fatti storici di quel periodo. La sentenza si aggiunge alle altre condanne che lo hanno coinvolto negli ultimi anni.

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Ravenna, 19 maggio 2026 – Dal tribunale arriva un’altra condanna per lo scomodo scrittore ravennate Gianfranco Stella, da anni al centro di polemiche per le sue ricostruzioni sui delitti partigiani del dopoguerra. Il giudice Michele Spina lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Fausto Beggi, figlio del partigiano reggiano Sergio Beggi, condannandolo a 1.200 euro di multa e al risarcimento di 6mila euro alla parte civile. Al centro del procedimento c’è il libro “Compagno Mitra”, uno dei testi che più problemi giudiziari hanno procurato all’autore. Nel volume Stella affronta il tema del cosiddetto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scrittore condannato per diffamazione: “Defìnì killer mio padre, partigiano”. Lui: “Era reo confesso, non mi pento” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ventenne ucciso nel Casertano, reo-confesso al Gip: “Chiedo scusa e mi pento”Tempo di lettura: 2 minutiHa risposto al gip per ribadire la versione dei fatti già resa a pm e carabinieri, il 19enne Victo Uratoriu, reo confesso... Omicidio patron TelePordenone, reo confesso non parla davanti al Gip: “Preoccupato per mio figlio disabile”L’udienza di convalida del fermo di Loriano Bedin, reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, si è svolta al tribunale di Pordenone. Scrittore condannato per diffamazione: Defìnì killer mio padre, partigiano. Lui: Era reo confesso, non mi pentoMulta di 1200 euro (e 6mila euro alla parte civile) per la diffamazione aggravata di un esponente della Liberazione di Reggio Emilia, che lo scrittore accusava dell’omicidio di un prete per il quale o ... ilrestodelcarlino.it Diffamazione Meloni, Roberto Saviano condannato a 1000 euroRoma, 12 ott. (askanews) – Roberto Saviano è stato condannato per diffamazione nell’ambito del processo seguito alla denuncia presentata dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Lo scrittore ... affaritaliani.it