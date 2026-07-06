Lo sai meglio tu! Sinner sbrocca a Wimbledon | cosa succede

Notizia in breve

Durante Wimbledon, il tennista ha avuto un confronto acceso dopo una partita, mostrando nervosismo e frustrazione. La tensione si è manifestata con parole dure e un comportamento scontroso, segnalando un momento di forte pressione. Le fasi finali del torneo spesso portano a aumenti di stress tra i giocatori, influenzando il loro atteggiamento in campo e durante le interviste. La partita ha evidenziato le difficoltà di mantenere la calma nelle gare decisive.