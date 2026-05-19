Tegola Alcaraz forfait anche a Wimbledon Sinner in volo sul ranking Atp | ecco cosa succede con Parigi e Londra in vista
L’infortunio di Alcaraz ha costretto il tennista a rinunciare anche a Wimbledon, lasciando invariati i programmi di torneo. Nel frattempo, Sinner sta scalando posizioni nel ranking Atp grazie ai risultati recenti e si prepara per le prossime tappe di Parigi e Londra. I due atleti, che finora hanno condiviso più sfide e momenti di carriera, si trovano ora a percorrere strade diverse in vista dei prossimi impegni sui campi.
Al bivio per la gloria, Sinner e Alcaraz, che hanno fin qui incrociato sfide e destini sportivi, si ritrovano ora su fronti contrapposti. Dopo il caso Clostebol che ha fermato il campione azzurro, ora sono le vicende agonistiche del fuoriclasse spagnolo a costringere il numero 2 del mondo a una brusca frenata. Alcaraz ha infatti annunciato su X il forfait per l’intera stagione sull’erba, rinunciando sia al Queen’s sia a Wimbledon, appuntamento che nel 2025 lo vide finalista proprio contro con l’ami-nemico di Sesto Pusteria. Sinner-Alcaraz al crocevia con la storia (e la gloria). Ma Carlitos dà forfait anche a Wimbleon. Il problema al polso destro, accusato a metà aprile a Barcellona, non è ancora risolto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner Electrifying Final Tennis Highlights - Before Monte Carlo 2026
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