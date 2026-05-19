Tegola Alcaraz forfait anche a Wimbledon Sinner in volo sul ranking Atp | ecco cosa succede con Parigi e Londra in vista

L’infortunio di Alcaraz ha costretto il tennista a rinunciare anche a Wimbledon, lasciando invariati i programmi di torneo. Nel frattempo, Sinner sta scalando posizioni nel ranking Atp grazie ai risultati recenti e si prepara per le prossime tappe di Parigi e Londra. I due atleti, che finora hanno condiviso più sfide e momenti di carriera, si trovano ora a percorrere strade diverse in vista dei prossimi impegni sui campi.

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