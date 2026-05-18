Garlasco a Mattino Cinque il padre di Sempio intercettato | Lo sai anche tu com’è andata

Da caffeinamagazine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, il caso giudiziario legato a un omicidio torna a essere sotto i riflettori, con il padre di una delle persone coinvolte intercettato e ascoltato in una trasmissione televisiva. Durante l’intercettazione, ha affermato: “Lo sai anche tu com’è andata”. La vicenda risale a diversi anni fa, ma recenti sviluppi hanno riacceso le discussioni pubbliche e le analisi sui dettagli processuali e sulle testimonianze raccolte nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, con nuovi elementi che stanno riaccendendo il dibattito su una vicenda che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi. Nelle ultime settimane, la riapertura del fascicolo e le nuove analisi investigative hanno riportato sotto i riflettori il nome di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato, mentre la posizione di Alberto Stasi, già condannato, resta un punto fermo ma non privo di discussioni. >> L’appello sconvolgente della famosa: il marito è scomparso, ricerche in corso Gli sviluppi più recenti hanno riguardato soprattutto le intercettazioni, i nuovi approfondimenti scientifici e una serie di dettagli che, secondo gli inquirenti, potrebbero contribuire a ricostruire meglio quanto accaduto il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu»

Video Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, svolta sullo scontrino di Sempio | Il padre intercettato con la moglie: "Lo hai fatto tu a Vigevano"

Leggi anche: Sempio, il padre intercettato con la moglie: “Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu”

mattino cinque garlasco a mattino cinqueGarlasco in Tv, il papà di Sempio difende il figlio: E' innocente. Panicucci pone fine alle giustificazioni: Ora dobbiamo finirlaMattino Cinque ha dedicato come sempre uno spazio al caso Garlasco anche lunedì 18 maggio 2026, con riferimento a quello che la Procura ha raccolto su Sempio ... libero.it

mattino cinque garlasco a mattino cinqueSono impressionata, Panicucci sul caso Garlasco: la versione non reggeFederica Panicucci ha mandato in onda a Mattino Cinque un'intercettazione di Andrea Sempio che l'ha molto impressionata. novella2000.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web