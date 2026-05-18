Garlasco a Mattino Cinque il padre di Sempio intercettato | Lo sai anche tu com’è andata

A Garlasco, il caso giudiziario legato a un omicidio torna a essere sotto i riflettori, con il padre di una delle persone coinvolte intercettato e ascoltato in una trasmissione televisiva. Durante l’intercettazione, ha affermato: “Lo sai anche tu com’è andata”. La vicenda risale a diversi anni fa, ma recenti sviluppi hanno riacceso le discussioni pubbliche e le analisi sui dettagli processuali e sulle testimonianze raccolte nel tempo.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, con nuovi elementi che stanno riaccendendo il dibattito su una vicenda che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi. Nelle ultime settimane, la riapertura del fascicolo e le nuove analisi investigative hanno riportato sotto i riflettori il nome di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato, mentre la posizione di Alberto Stasi, già condannato, resta un punto fermo ma non privo di discussioni. >> L’appello sconvolgente della famosa: il marito è scomparso, ricerche in corso Gli sviluppi più recenti hanno riguardato soprattutto le intercettazioni, i nuovi approfondimenti scientifici e una serie di dettagli che, secondo gli inquirenti, potrebbero contribuire a ricostruire meglio quanto accaduto il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu»

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