Lo chef di 44 anni è deceduto a Parigi a causa di una malattia. Era noto per il suo lavoro al ristorante Septime e per aver contribuito alla nascita della bistronomie, un movimento che combina l’atmosfera dei bistrot con tecniche di alta cucina. La sua morte è stata annunciata dai collaboratori e ha suscitato cordoglio tra gli appassionati del settore.

È morto a Parigi Bertrand Grèbaut, chef del ristorante parigino Septime. Conosciuto tra gli appassionati di cucina e nell’ambiente food per le sue idee innovative che lo hanno portato a diventare un protagonista della cosiddetta bistronomie, che unisce le atmosfere dei classici bistrot con l’alta cucina. Grébaut è scomparso ad appena 44 anni a causa di un tumore. Cucina italiana patrimonio Unesco, chef Niko Romito: “Risultato straordinario” X Leggi anche › Il profumo dell’olio non ha passaporto: la lezione della chef palestinese Fidaa Abuhamdiya Bertrand Grébaut, l’annuncio della morte. A dare l’annuncio della scomparsa di Grébaud, sulle pagine social di Septime, è stato il suo socio, Théophile Pourriat. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo chef è scomparso a 44 anni a causa di una malattia. Ecco perché era famoso e in cosa consisteva la sua idea di cucina

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Morto a 44 anni lo chef Bertrand Grébaut. Dal ristorante Septime al concetto di “bistronomie”, la sua piccola-grande rivoluzione in cucinaLo chef francese Bertrand Grébaut, cofondatore del ristorante Septime, è deceduto a Parigi all’età di 44 anni.

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