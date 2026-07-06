Lo chef è scomparso a 44 anni a causa di una malattia Ecco perché era famoso e in cosa consisteva la sua idea di cucina

Da iodonna.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo chef di 44 anni è deceduto a Parigi a causa di una malattia. Era noto per il suo lavoro al ristorante Septime e per aver contribuito alla nascita della bistronomie, un movimento che combina l’atmosfera dei bistrot con tecniche di alta cucina. La sua morte è stata annunciata dai collaboratori e ha suscitato cordoglio tra gli appassionati del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morto a Parigi Bertrand Grèbaut, chef del ristorante parigino Septime. Conosciuto tra gli appassionati di cucina e nell’ambiente food per le sue idee innovative che lo hanno portato a diventare un protagonista della cosiddetta bistronomie, che unisce le atmosfere dei classici bistrot con l’alta cucina. Grébaut è scomparso ad appena 44 anni a causa di un tumore. Cucina italiana patrimonio Unesco, chef Niko Romito: “Risultato straordinario” X Leggi anche › Il profumo dell’olio non ha passaporto: la lezione della chef palestinese Fidaa Abuhamdiya Bertrand Grébaut, l’annuncio della morte. A dare l’annuncio della scomparsa di Grébaud, sulle pagine social di Septime, è stato il suo socio, Théophile Pourriat. 🔗 Leggi su Iodonna.it

lo chef 232 scomparso a 44 anni a causa di una malattia ecco perch233 era famoso e in cosa consisteva la sua idea di cucina
© Iodonna.it - Lo chef è scomparso a 44 anni a causa di una malattia. Ecco perché era famoso e in cosa consisteva la sua idea di cucina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubVanished mid-flight, she died for truth, reborn to expose conspiracy.

Video ?Multi Sub?Vanished mid-flight, she died for truth, reborn to expose conspiracy.

Notizie e thread social correlati

Morto a 44 anni lo chef Bertrand Grébaut. Dal ristorante Septime al concetto di “bistronomie”, la sua piccola-grande rivoluzione in cucinaLo chef francese Bertrand Grébaut, cofondatore del ristorante Septime, è deceduto a Parigi all’età di 44 anni.

Leggi anche: È morto a 44 anni lo chef stellato Bertrand Grébaut: stroncato da un tumore. Il dolore del socio Théo Pourriat e l’omaggio della critica: “Era il capo di una generazione, ha rivoluzionato la cucina francese””

Argomenti più discussi: Lavica, l'Etna e la promozione buona del territorio: piccoli produttori e grandi chef; Il presidente Barack Obama vuole che nel suo museo si mangino molti cheeseburger; Il papà di Giovanni Luppi: Buonissimo e birichino, fino all’ultimo. Amava il calcio, resterà un po’ di lui negli occhi di tutti; Scandiano, il programma di Metti una sera a cena alle Ciminiere. Gran finale con Vinicio Capossela.

Lo hanno indossato gli chef per oltre un secolo. Ora sta scomparendoTi ho preso la toque. È una delle scene più celebri del film d’animazione Ratatouille, lo chef che strappa il cappello al cuoco per scovare il suo aiutante topo. Quel cappello che abbiamo visto ... gamberorosso.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web