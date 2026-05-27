LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 12 | 20

La tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 è partita alle 12:20, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Alle 12:03, si è registrato il risultato di Jonas Vingegaard, che ha vinto la tappa di Carì, portando a quattro il numero di tappe vinte in questa edizione. La classifica generale vede ancora in testa il corridore danese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12:03 Jonas Vingegaard, con il successo ottenuto sul traguardo di Carì, ha calato il poker in termini di tappe vinte e si è confermato padrone assoluto della corsa. 12:00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cassano d’Adda e arrivo ad Andalo. Il percorso odierno misura 201.7 km, con 3300 metri di dislivello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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