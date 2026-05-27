LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | continuano gli scatti in testa al gruppo

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, il gruppo ha continuato a registrare scatti in testa. La velocità media attuale è di 52,4 kmh. La corsa prosegue con i ciclisti che tentano di guadagnare posizioni e distanziare gli avversari. La classifica generale si aggiorna di continuo, mentre i corridori affrontano gli ultimi tratti del percorso. La gara si mantiene intensa e combattuta, con i partecipanti che spingono al massimo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:00 La velocità media aggiornata è di 52,4 kmh., 12:58 Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step cerca di promuovere l’azione. Il gruppo allungato non concede spazio. 12:55 Il gruppo rinviene sui tre fuggitivi e assorbe la loro azione. Continuano gli scatti per cercare la fuga buona. 12:52 I due corridori del Team Polti VisitMalta sono Mattia Bais e Mirco Maestri, raggiunti da altri sei atleti. 12:49 I tre di testa vantano tredici secondi di margine sui due inseguitori. 12:46 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. Due corridori del Team Polti VisitMalta tentano la sortita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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