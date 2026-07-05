LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nel circuito finale

Oggi si svolge l'ultima tappa del Tour de France 2026, con circa cinquanta corridori ancora in gara, tra cui uno chiamato Seixas. La corsa si sta avvicinando al circuito finale, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La classifica generale viene aggiornata costantemente, mentre i ciclisti affrontano le fasi finali della gara. La tappa si sta delineando come una delle più combattute dell’intera competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.06 Sono rimasti una 5oina di corridori davanti, è presente anche Seixas. 17.05 Gli ultimi 700 metri verso l’arrivo hanno una pendenza media del 7%. 17.04 Terminato Montjuïc, adesso 2.5 km che porteranno al passaggio sulla linea d’arrivo dello Stade Olympique. 17.03 C’è solo Mcnulty a tirare per Pogacar, mentre si stacca Alaphilippe. 17.02 Mcnulty, Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel i primi quattro nel gruppo. 17.01 Tutti i migliori davanti tranne Seixas, che stava rientrando dopo la foratura. 17.00 L’ascesa presenta una pendenza massima del 14% negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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The Tour de France 2026 Route Nobody Is Ready For

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