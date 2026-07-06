LIVE Paolini-Eala Wimbledon 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’inizio del match, Paolini ha vinto il primo gioco con un dritto inside-in vincente e tiene la battuta. Il punteggio è 1-0, con il gioco ancora in corso a 40-30. L’asiatica ha risposto con un dritto difensivo che ha preso quota, ma l’azzurra mantiene il servizio. La partita prosegue con un ritmo serrato, senza altri dettagli sul risultato attuale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Paolini. Con uno splendido dritto inside in vincente l’azzurra tiene la battuta. 40-30 Decolla il dritto difensivo dell’asiatica. 30-30 Ancora una gran risposta seguita dal dritto vincente della filippina. 30-15 Risposta di rovescio aggressiva e dritto incrociato vincente di Eala. 30-0 Scambio prolungato in cui la toscana muove a piacimento l’avversaria. 15-0 Prima esterna e rovescio incrociato a campo aperto ben piazzato da Jasmine. PRIMO SET 14:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurra al servizio. 14:33 Accolte dall’applauso del pubblico del Campo Centrale entrano in campo Jasmine Paolini ed Alexandra Eala. 🔗 Leggi su Oasport.it

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