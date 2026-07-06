LIVE Paolini-Eala Wimbledon 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

All’inizio del match, Paolini ha vinto il primo gioco con un dritto inside-in vincente e tiene la battuta. Il punteggio è 1-0, con il gioco ancora in corso a 40-30. L’asiatica ha risposto con un dritto difensivo che ha preso quota, ma l’azzurra mantiene il servizio. La partita prosegue con un ritmo serrato, senza altri dettagli sul risultato attuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Paolini. Con uno splendido dritto inside in vincente l’azzurra tiene la battuta. 40-30 Decolla il dritto difensivo dell’asiatica. 30-30 Ancora una gran risposta seguita dal dritto vincente della filippina. 30-15 Risposta di rovescio aggressiva e dritto incrociato vincente di Eala. 30-0 Scambio prolungato in cui la toscana muove a piacimento l’avversaria. 15-0 Prima esterna e rovescio incrociato a campo aperto ben piazzato da Jasmine. PRIMO SET 14:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’azzurra al servizio. 14:33 Accolte dall’applauso del pubblico del Campo Centrale entrano in campo Jasmine Paolini ed Alexandra Eala. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Live | Jasmine Paolini vs Alexandra Eala Today

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