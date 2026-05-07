LIVE Paolini-Jeanjean 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | parte bene al servizio l’azzurra

All’inizio del primo set del match tra Paolini e Jeanjean nel torneo WTA di Roma 2026, l’italiana ha iniziato al servizio e ha conquistato subito il primo punto con un colpo in rete della francese. La partita si è aperta con un punto in favore di Paolini, dopo un’azione in recupero della sua avversaria che ha colpito il cross di dritto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Bel cross di dritto in recupero della francese. 1-0 In rete il rovescio di Jeanjean. 40-30 Rimane in campo il passante di dritto di Jeanjean. 40-15 Spinge bene con il dritto Paolini, in rete il recupero di dritto della francese. 30-15 In rete il dritto di Jeanjean. 15-15 Rovescio comodo per Jeanjean dopo il nastro di Paolini. 15-0 Dritto lungolinea vincente di Paolini. 13.07 Si parte con l’azzurra al servizio! 13.06 Jasmine Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di partire al servizio. 13.05 Arbitra l’incontro l’australiano Thomas Sweeney. 13.01 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: parte bene al servizio l’azzurra Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titoloBuongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il... Leggi anche: LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: out Berrettini, alle ore 13.00 tocca all’azzurra Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio contro la qualificata francese; Live Jasmine Paolini - Léolia Jeanjean - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Diretta Paolini - Jeanjean (Internazionali BNL d'Italia). Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVEROMA - È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. L'esordio da campionessa in carica del torneo è contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. L'azzurra proverà a difendere il ... corrieredellosport.it Paolini-Jeanjean oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingIl colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro ... oasport.it Iniziano gli Internazionali d’Italia della campionessa in carica! Jasmine Paolini inizierà la sua difesa al titolo contro Jeanjean, contro cui ha vinto l’unico precedente. x.com Gli azzurri in campo oggi a Roma giovedì 7 Il plotone azzurro è pronto a invadere il Foro Italico. Oggi in campo riflettori puntati su Berrettini (vs Popyrin), Paolini (vs Jeanjean) e il derby Pellegrino-Nardi. Sinner esordirà nella giornata di sabato 9 maggio, sfi - facebook.com facebook