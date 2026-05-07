LIVE Paolini-Jeanjean 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | parte bene al servizio l’azzurra

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio del primo set del match tra Paolini e Jeanjean nel torneo WTA di Roma 2026, l’italiana ha iniziato al servizio e ha conquistato subito il primo punto con un colpo in rete della francese. La partita si è aperta con un punto in favore di Paolini, dopo un’azione in recupero della sua avversaria che ha colpito il cross di dritto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Bel cross di dritto in recupero della francese. 1-0 In rete il rovescio di Jeanjean. 40-30 Rimane in campo il passante di dritto di Jeanjean. 40-15 Spinge bene con il dritto Paolini, in rete il recupero di dritto della francese. 30-15 In rete il dritto di Jeanjean. 15-15 Rovescio comodo per Jeanjean dopo il nastro di Paolini. 15-0 Dritto lungolinea vincente di Paolini. 13.07 Si parte con l’azzurra al servizio! 13.06 Jasmine Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di partire al servizio. 13.05 Arbitra l’incontro l’australiano Thomas Sweeney. 13.01 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 12.🔗 Leggi su Oasport.it

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