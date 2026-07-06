LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | la filippina porta il match al set decisivo

Durante il match di Wimbledon 2026 tra Paolini ed Eala, il punteggio è 6-4, 4-6. La giocatrice filippina ha portato la partita al set decisivo. Nel corso del gioco, l’azzurra ha ottenuto il primo punto con un’esterna vincente. Successivamente, l’asiatica ha risposto con un lungo recupero di rovescio sulla smorzata dell’avversaria, portando il punteggio a 15-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima esterna vincente dell’azzurra. 15-0 E’ lungo il recupero di rovescio dell’asiatica sulla smorzata dell’avversaria. 1-1 Game Eala. Servizio, attacco in chop e stop volley vincente per la filippina. 40-30 No.Ancora una volta troppa fretta per Paolini, che spedisce out un comodo dritto. 30-30 Risposta profonda e buon dritto incrociato della n.1 d’Italia. 30-15 Risposta di dritto vincente della toscana. 30-0 Palla corta di Jasmine che in realtà è un assist per l’avversaria. 15-0 Peccato. Di un soffio in corridoio il dritto incrociato dell’azzurra. 1-0 Game Paolini. Non passa il rovescio in avanzamento di Eala. 🔗 Leggi su Oasport.it

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