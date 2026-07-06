LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurra riemerge da 0-30
Al torneo di Wimbledon 2026, Paolini ha vinto il terzo set contro Eala con il punteggio di 6-4, 4-6, 3-2. Nel game attuale, Paolini ha recuperato da uno svantaggio di 0-30 grazie a una prima vincente e a un dritto incrociato, che ha portato al punto successivo. Sul servizio, Jasmine ha concluso con un contropiede vincente. La partita prosegue con il punteggio di 3-2 in favore della toscana.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Paolini. Prima vincente provvidenziale della toscana, che riemerge da 0-30. 40-30 Servizio, dritto incrociato e contropiede vincente di Jasmine. 30-30 Decolla la risposta di dritto della n.32 WTA. 15-30 In corridoio la risposta di rovescio dell’asiatica. 0-30 La filippina spinge bene con il rovescio in avanzamento. 0-15 Scappa via il dritto difensivo della toscana. 2-2 Game Eala. Non passa la risposta di dritto dell’azzurra, che torna alla battuta. 40-30 Eala intuisce la direzione dell’attacco di Paolini, che viene trafitta dal passante di dritto. 30-30 Deliziosa palla corta di dritto della n. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview
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