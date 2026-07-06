LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurra riemerge da 0-30

Notizia in breve

Al torneo di Wimbledon 2026, Paolini ha vinto il terzo set contro Eala con il punteggio di 6-4, 4-6, 3-2. Nel game attuale, Paolini ha recuperato da uno svantaggio di 0-30 grazie a una prima vincente e a un dritto incrociato, che ha portato al punto successivo. Sul servizio, Jasmine ha concluso con un contropiede vincente. La partita prosegue con il punteggio di 3-2 in favore della toscana.