Paolini e Eala sono in campo a Wimbledon 2026, con il punteggio attuale di 6-4, 3-2. Durante il game, l’azzurra commette un doppio fallo, mentre Jasmine risponde con un rovescio in back sbagliato, riaprendo il gioco. Il punteggio segna 30-30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Pessimo rovescio in back di Jasmine. Si riapre un game che sembrava ben indirizzato. 30-15 Arriva il primo doppio fallo di Paolini. 30-0 Ottima prima al centro della toscana. 15-0 Se ne va la risposta di rovescio dell’asiatica. 3-3 Game Eala. Rovescio in back vincente clamoroso della filippina. 40-30 Occasione mancata da Jasmine, che manda in rete la risposta di rovescio. 30-30 Stavolta è ottima la risposta con il rovescio incrociato della toscana. 30-15 In qualche modo il dritto in chop di Eala supera la rete mandando in tilt l’azzurra. 15-15 Brutto errore di Jasmine, che spedisce in corridoio la risposta di rovescio sulla morbida seconda della rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Paolini-Eala 6-4 3-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: controbreak dell’azzurra

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Live | Jasmine Paolini vs Alexandra Eala Today

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