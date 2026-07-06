LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | fasi decisive del match

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al quinto set, il punteggio è 6-4, 4-6, 4-3 in favore di Paolini. Il match è in corso su Wimbledon 2026. In questa fase, l’azzurra ha risposto con un rovescio incrociato stretto, portando il punteggio a 30-30. La filippina ha risposto con servizio, rovescio e smash, portando il punteggio a 30-15. La partita continua con fasi decisive, senza ulteriori dettagli sui punti successivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Gran risposta con il rovescio incrociato stretto dell’azzurra. 30-15 Servizio, rovescio e smash della filippina. 15-15 ACE Eala, il secondo. 0-15 Il nastro è italiano. La risposta di rovescio di Jasmine si arrampica e plana dolcemente nel campo avversario. 4-3 Game Paolini. Prima esterna e rovescio a campo aperto vincente dell’azzurra. Bisogna pungere in risposta. 40-15 Peccato. L’italiana si difende sulle bordate della rivale ma spedisce in rete il dritto in avanzamento. 40-0 Servizio al centro e dritto a campo aperto della toscana. 30-0 Molto reattiva Jasmine nel recuperare sulla smorzata dell’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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