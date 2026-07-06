Al quinto set, il punteggio è 6-4, 4-6, 4-3 in favore di Paolini. Il match è in corso su Wimbledon 2026. In questa fase, l’azzurra ha risposto con un rovescio incrociato stretto, portando il punteggio a 30-30. La filippina ha risposto con servizio, rovescio e smash, portando il punteggio a 30-15. La partita continua con fasi decisive, senza ulteriori dettagli sui punti successivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Gran risposta con il rovescio incrociato stretto dell’azzurra. 30-15 Servizio, rovescio e smash della filippina. 15-15 ACE Eala, il secondo. 0-15 Il nastro è italiano. La risposta di rovescio di Jasmine si arrampica e plana dolcemente nel campo avversario. 4-3 Game Paolini. Prima esterna e rovescio a campo aperto vincente dell’azzurra. Bisogna pungere in risposta. 40-15 Peccato. L’italiana si difende sulle bordate della rivale ma spedisce in rete il dritto in avanzamento. 40-0 Servizio al centro e dritto a campo aperto della toscana. 30-0 Molto reattiva Jasmine nel recuperare sulla smorzata dell’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

© Oasport.it - LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: fasi decisive del match

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EALA vs PAOLINI • Wimbledon 2026 • LIVE Tennis Watchalong

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Paolini-Eala 2-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro

Leggi anche: LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: la filippina porta il match al set decisivo

Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Eala, Wimbledon 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Cobolli-De Minaur e Paolini-Eala negli ottavi di Wimbledon in tv e streaming; Italiani a Wimbledon 2026 oggi: le partite del 6 luglio · Tennis ATP e WTA; Paolini apre sul Centrale, Cobolli sul Court 1: il programma del day 8.

AVANTI JAS! Paolini porta a casa un set difficilissimo per 6-4 contro Eala! x.com

[29] Alexandra Eala torna al Centre Court per il suo match di R4 a Wimbledon contro [13] Jasmine Paolini domani! reddit

LIVE Paolini-Eala 6-4 4-6 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: fasi decisive del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Se ne va il dritto difensivo di Eala. Parità. 40-30 Incredibile. Scambio prolungato chiuso dall'errore di ... oasport.it

Paolini-Eala 6-4; 4-6; 5-3, break Jasmine: serve per il matchGli italiani oggi in campo nella seconda giornata degli ottavi di Wimbledon. Entrambi giocheranno i match d'apertura sul Campo 1 e sul Centrale ... corriere.it