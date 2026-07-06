LIVE Paolini-Eala 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Notizia in breve

Al momento il punteggio è 15-15 nel match tra Paolini ed Eala a Wimbledon 2026. L’azzurra ha commesso un errore con un rovescio centrale, mentre la giocatrice avversaria ha avviato uno scambio con un dritto lungolinea, concluso con una stop volley. La partita è in corso nelle prime fasi, senza altri dettagli disponibili.