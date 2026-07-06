LIVE Paolini-Eala 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro
Al momento il punteggio è 15-15 nel match tra Paolini ed Eala a Wimbledon 2026. L’azzurra ha commesso un errore con un rovescio centrale, mentre la giocatrice avversaria ha avviato uno scambio con un dritto lungolinea, concluso con una stop volley. La partita è in corso nelle prime fasi, senza altri dettagli disponibili.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Se ne va il rovescio dal centro dell’azzurra. 0-15 Jasmine entra nello scambio, gioca il dritto lungolinea carico e chiude con la stop volley. 2-1 Game Paolini. A metà rete la risposta di dritto di Eala. 40-0 Molto bello questo dritto lungolinea in uscita dal servizio scagliato da Jasmine. 30-0 Non passa il dritto dal centro dell’asiatica. 15-0 Il nastro rende imprendibile il dritto della toscana, che chiede scusa alla rivale. 1-1 Game Eala. Prima vincente con la filippina che riemerge da 0-30. 40-30 A metà rete la risposta di dritto di Paolini. 30-30 Peccato. Jasmine si apre il campo ma spedisce in corridoio il dritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview
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