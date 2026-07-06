LIVE Paolini-Eala 4-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurra!

Notizia in breve

Durante il match di Wimbledon 2026 tra Paolini ed Eala, l'azzurra ha ottenuto un break. Attualmente il punteggio è 4-1 a favore di Paolini. La filippina ha commesso un errore con un rovescio in rete sulla seconda palla di Paolini, che ha portato a un punto 40-40. La giocatrice asiatica ha avuto anche una palla per il controbreak, ma ha inviato la risposta in rete.