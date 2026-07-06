LIVE Paolini-Eala 4-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurra!

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Wimbledon 2026 tra Paolini ed Eala, l'azzurra ha ottenuto un break. Attualmente il punteggio è 4-1 a favore di Paolini. La filippina ha commesso un errore con un rovescio in rete sulla seconda palla di Paolini, che ha portato a un punto 40-40. La giocatrice asiatica ha avuto anche una palla per il controbreak, ma ha inviato la risposta in rete.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Regalo della filippina, che spedisce in rete la risposta di rovescio sulla morbida seconda di Paolini. 40-AD Palla del controbreak Eala. Risposta aggressiva e comoda volèe alta di dritto per la filippina. 40-40 Dritto incrociato di Eala che mette in difficoltà l’avversaria. Parità. 40-30 Arriva la stecca con il dritto in uscita dal servizio della toscana. 40-15 Rovescio incrociato sulla riga e schiaffo al volo. Alè Jasmine! 30-15 Gran prima al centro dell’azzurra. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto inside in dell’asiatica. 0-15 Ottimo rovescio incrociato stretto della filippina, che sta entrando in partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Live | Jasmine Paolini vs Alexandra Eala Today

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