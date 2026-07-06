LIVE Paolini-Eala 4-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurra!
Durante il match di Wimbledon 2026 tra Paolini ed Eala, l'azzurra ha ottenuto un break. Attualmente il punteggio è 4-1 a favore di Paolini. La filippina ha commesso un errore con un rovescio in rete sulla seconda palla di Paolini, che ha portato a un punto 40-40. La giocatrice asiatica ha avuto anche una palla per il controbreak, ma ha inviato la risposta in rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Regalo della filippina, che spedisce in rete la risposta di rovescio sulla morbida seconda di Paolini. 40-AD Palla del controbreak Eala. Risposta aggressiva e comoda volèe alta di dritto per la filippina. 40-40 Dritto incrociato di Eala che mette in difficoltà l’avversaria. Parità. 40-30 Arriva la stecca con il dritto in uscita dal servizio della toscana. 40-15 Rovescio incrociato sulla riga e schiaffo al volo. Alè Jasmine! 30-15 Gran prima al centro dell’azzurra. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto inside in dell’asiatica. 0-15 Ottimo rovescio incrociato stretto della filippina, che sta entrando in partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Paolini.
Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Live | Jasmine Paolini vs Alexandra Eala Today
Notizie e thread social correlati
LIVE Paolini-Eala, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurra in campo alle 14.30Alle 14:30 si svolge il secondo incontro tra le due tenniste, con l’asiatica che ha vinto il primo confronto a febbraio in due set nel torneo di...
LIVE Paolini-Eala, Wimbledon 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurra al servizioAll’inizio del match, Paolini ha vinto il primo gioco con un dritto inside-in vincente e tiene la battuta.
Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Eala, Wimbledon 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Cobolli-De Minaur e Paolini-Eala negli ottavi di Wimbledon in tv e streaming; Jasmine Paolini, un fulmine su Wimbledon 2026: supera Maria Sakkari in un'ora e va agli ottavi · Tennis; Jasmine Paolini - Alexandra Eala Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti.
Wimbledon: Paolini e Eala si sfidano agli ottavi, ecco dove seguirla: Jasmine Paolini affronta oggi agli ottavi di Wimbledon la filippina Alex Eala, dopo aver sconfitto Maria Sakkari. La partita, che si svolgerà sul Centrale alle 14:30, sarà visibile in diretta su SkyS facebook
[29] Alexandra Eala torna al Centre Court per il suo match di R4 a Wimbledon contro [13] Jasmine Paolini domani! reddit
LIVE Paolini-Eala 4-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Game Paolini. CHE PUNTO! Copertura della rete alla Radek Stepanek dell'azzurra, che conferma il break. 40-15 ... oasport.it
Wimbledon, gli ottavi di oggi: Paolini-Eala Diretta 4-2 e Cobolli-De Minaur Live 7-5; 1-1Gli italiani oggi in campo nella seconda giornata degli ottavi di Wimbledon. Entrambi giocheranno i match d'apertura sul Campo 1 e sul Centrale ... corriere.it