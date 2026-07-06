Nel match di Wimbledon 2026 tra Paolini ed Eala, il punteggio è 6-4, 1-2. La filippina ha ottenuto un break, con un punto che ha visto una volée vincente su un dritto in avanzamento. La toscana ha risposto con un dritto inside out vincente, mantenendo il punteggio in equilibrio. La partita prosegue con scambi intensi e punti di alta qualità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Seconda rischiosa, dritto in avanzamento e volèe vincente della filippina. 15-30 Risposta profondissima e dritto inside out vincente della toscana. 15-15 Prima esterna vincente di Eala. 0-15 Erroraccio dell’asiatica, che spedisce lungo il dritto ad avversaria ferma. 1-2 Break Eala. Era nell’aria ormai da parecchio. Dritto carico e rovescio lungolinea vincente della filippina. 30-40 Prima al centro vincente della toscana. 15-40 Due palle break Eala. Risposta di rovescio vincente dell’asiatica. 15-30 Non passa il rovescio difensivo di Paolini. 15-15 E’ lunga la risposta di dritto della filippina. 0-15 L’italiana perde il controllo del dritto in arretramento. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

© Oasport.it - LIVE Paolini-Eala 6-4 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break della filippina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

LIVE Paolini-Eala 5-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: la filippina serve per rimanere nel setNel match tra Paolini ed Eala, il punteggio è 5-2 e la filippina serve per rimanere nel set.

Leggi anche: LIVE Paolini-Eala 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: la filippina serve per rimanere nel set

Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Eala, Wimbledon 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Cobolli-De Minaur e Paolini-Eala negli ottavi di Wimbledon in tv e streaming; Jasmine Paolini, un fulmine su Wimbledon 2026: supera Maria Sakkari in un'ora e va agli ottavi · Tennis; Paolini apre sul Centrale, Cobolli sul Court 1: il programma del day 8.

AVANTI JAS! Paolini porta a casa un set difficilissimo per 6-4 contro Eala! x.com

[29] Alexandra Eala torna al Centre Court per il suo match di R4 a Wimbledon contro [13] Jasmine Paolini domani! reddit

LIVE Paolini-Eala 6-4 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break della filippinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Game Paolini. CHE PUNTO! Copertura della rete alla Radek Stepanek dell'azzurra, che conferma il break. 40-15 ... oasport.it

Wimbledon, gli ottavi di oggi: Paolini-Eala Diretta 6-4; 1-2 e Cobolli-De Minaur Live 7-5; 4-5Gli italiani oggi in campo nella seconda giornata degli ottavi di Wimbledon. Entrambi giocheranno i match d'apertura sul Campo 1 e sul Centrale ... corriere.it