LIVE Paolini-Eala Wimbledon 2026 in DIRETTA | attenzione alla filippina che ha eliminato Swiatek

Durante l’ottavo di finale di Wimbledon 2026, la filippina Alexandra Eala ha eliminato la testa di serie Swiatek. La partita si è conclusa con la vittoria di Eala in tre set, con punteggi ancora da definire. La giocatrice filippina ha conquistato il passaggio ai quarti di finale, eliminando una delle favorite del torneo. La sfida tra Paolini ed Eala continua sui campi londinesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale del torneo di Wimbledon 2026 tra Jasmine Paolini e la filippina Alexandra Eala. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici con l’asiatica avanti 1-0 dopo il successo colto nei sedicesimi di finale del torneo di Dubai disputato lo scorso febbraio. La vincente del match troverà ai quarti una tra l’americana Ashlyn Krueger e l’ucraina Marta Kostyuk. Appuntamento alle 14.30 sul Centre Court. Paolini, trentenne toscana, arriva all’appuntamento londinese da numero 17 WTA. L’azzurra è reduce indubbiamente da un momento critico della carriera e cerca di ritrovare il proprio tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Eala vs Paolini | Wimbledon 2026 | Tennis Talk Preview

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