Durante le celebrazioni post-partita, un calciatore inglese si è infortunato al polso, riportando una frattura. Il tecnico ha commentato che la lesione appare seria. Nel frattempo, un dirigente ha dichiarato che i cartellini rossi non vengono modificati attraverso chiamate telefoniche, ma esclusivamente in base alle regole, alle prove e alle decisioni di organi indipendenti.

"I cartellini rossi non vengono ribaltati dalle telefonate politiche ma dalle regole, dalle prove e dagli organismi indipendenti". Lo scrive su X l'ex presidente della Fifa Joseph Blatter, dopo la sospensione della squalifica di Folarin Balugon, attaccante statunitense che era stato espulso durante il match dei sedicesimi di finale con la Bosnia. Decisione che sarebbe arrivata dopo una telefonata del presidente americano, Donald Trump, a quello della Fifa, Gianni Infantino. "Se un presidente degli Stati Uniti interviene con il Presidente della Fifa e un giocatore viene improvvisamente scagionato prima di una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo la domanda è inevitabile: Quo vadis, Fifa?", si chiede Blatter che poi aggiunge: "Il calcio non deve mai diventare un terreno di gioco per il potere politico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale: ahi Inghilterra, Henderson si rompe il polso mentre fa festa. Tuchel: "Sembra grave"

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