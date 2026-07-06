Al via la partita tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo britannico, con i due tennisti pronti a scendere in campo per un match decisivo. La partita è in corso e viene seguita in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e le azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Alex de Minaur, partita valevole per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026. Il finalista del Roland Garros è chiamato ad alzare il livello contro l’ostico australiano per tornare tra i migliori 8 nello Slam londinese. Archiviata la magica cavalcata al Roland Garros, terminata con una sorprendente finale e l’ingresso in top 10, Flavio Cobolli vuole confermare il proprio nuovo status a Wimbledon. Nello Slam londinese il tennista romano difende i quarti di finale della passata stagione, quando venne sconfitto da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur, Wimbledon 2026 in DIRETTA: azzurro per ribaltare il pronostico

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Temi più discussi: Cobolli-De Minaur a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; LIVE Cobolli-De Minaur, Wimbledon 2026 in DIRETTA: precedenti da ribaltare; Wimbledon, De Minaur sfida Cobolli: Dovrò alzare il livello; Flavio Cobolli, rimonta da urlo su Karen Khachanov: è al quarto turno di Wimbledon 2026 · Tennis.

Questa vittoria di Cobolli è da grande giocatore. Dopo aver subito un bagel nel primo parziale in molti sarebbero crollati. Flavio invece si è rialzato ed ha battuto un avversario forte su questo campo, che ha fatto due volte i quarti di finale. Questo è un successo x.com

Wimbledon R2: [5] A. de Minaur ha battuto A. Mannarino 6-3 6-2 6-2 reddit

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