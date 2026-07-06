LIVE Cobolli-De Minaur Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurro per ribaltare il pronostico

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al via la partita tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo britannico, con i due tennisti pronti a scendere in campo per un match decisivo. La partita è in corso e viene seguita in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e le azioni più importanti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Alex de Minaur, partita valevole per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026. Il finalista del Roland Garros è chiamato ad alzare il livello contro l’ostico australiano per tornare tra i migliori 8 nello Slam londinese. Archiviata la magica cavalcata al Roland Garros, terminata con una sorprendente finale e l’ingresso in top 10, Flavio Cobolli vuole confermare il proprio nuovo status a Wimbledon. Nello Slam londinese il tennista romano difende i quarti di finale della passata stagione, quando venne sconfitto da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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