Alle 11:00 si gioca l'incontro tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La partita si svolge sulla tradizionale erba del torneo inglese, con i precedenti tra i due giocatori ancora da definire. La diretta viene aggiornata in tempo reale, offrendo un resoconto continuo dell'andamento del match. La sfida rappresenta un passaggio importante per entrambi i tennisti nel torneo di singolare maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Alex de Minaur, partita valevole per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026. Il finalista del Roland Garros è chiamato ad alzare il livello contro l’ostico australiano per tornare tra i migliori 8 nello Slam londinese. Archiviata la magica cavalcata al Roland Garros, terminata con una sorprendente finale e l’ingresso in top 10, Flavio Cobolli vuole confermare il proprio nuovo status a Wimbledon. Nello Slam londinese il tennista romano difende i quarti di finale della passata stagione, quando venne sconfitto da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur, Wimbledon 2026 in DIRETTA: precedenti da ribaltare

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Questa vittoria di Cobolli è da grande giocatore. Dopo aver subito un bagel nel primo parziale in molti sarebbero crollati. Flavio invece si è rialzato ed ha battuto un avversario forte su questo campo, che ha fatto due volte i quarti di finale. Questo è un successo x.com

Wimbledon R2: [5] A. de Minaur ha battuto A. Mannarino 6-3 6-2 6-2 reddit

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