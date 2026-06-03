LIVE Cobolli-Auger Aliassime Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro per ribaltare il pronostico contro il n6 del mondo

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il torneo di Roland Garros 2026, si sta disputando il match tra Cobolli e Auger Aliassime. L’azzurro cerca di ribaltare il pronostico contro il tennista posizionato al sesto posto nel ranking mondiale. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma. I tifosi possono seguire l’evento cliccando sul link dedicato per la diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Felix AUGER-ALIASSIME, ci si gioca la semifinale! Il romano si gioca la storia contro il canadese. La semifinale a Parigi vorrebbe dire non solo l’ingresso per la prima volta in carriera nei primi dieci giocatori del mondo, ma anche issarsi in un club che solo Jannik Sinner, Adriano Panatta e Marco Cecchinato hanno varcato nell’era open. Per la verità anche uno tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi ci giungerà a breve, nella terda serata parigina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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