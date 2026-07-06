LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 7-6 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | CHE CUORE! L’azzurro vince in 3 set e torna ai quarti

Notizia in breve

Un tennista italiano ha superato un avversario in tre set, con i punteggi di 7-5, 7-6 e 6-3, qualificandosi ai quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa poco prima delle 16.50, segnando un risultato positivo per l’atleta nel torneo. La diretta testuale si è conclusa con questa vittoria, e si invita a consultare il sito per aggiornamenti successivi.