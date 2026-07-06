LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 7-6 6-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | CHE CUORE! L’azzurro vince in 3 set e torna ai quarti

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista italiano ha superato un avversario in tre set, con i punteggi di 7-5, 7-6 e 6-3, qualificandosi ai quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa poco prima delle 16.50, segnando un risultato positivo per l’atleta nel torneo. La diretta testuale si è conclusa con questa vittoria, e si invita a consultare il sito per aggiornamenti successivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-de Minaur. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.49 Al prossimo turno Cobolli affronterà il vincente dell’incontro tra Grigor Dimitrov ed Arthur Fery, partita in programma sul campo centrale dopo la fine di Paolini-Eala 16.48 Quest’oggi non abbiamo assistito alla migliore versione di de Minaur che ha chiuso la partita con 40 gratuiti (contro i 33 di Cobolli). Entrambi i giocatori hanno trovato 24 vincenti nel corso del match 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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