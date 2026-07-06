LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break ed allunga il 2° set
Cobolli ha recuperato il break nel secondo set e sta allungando sul punteggio. Sul campo, l’azzurro ha messo a segno un rovescio lungolinea vincente e ha spinto con il dritto in avanti, portandosi a 40-0. De Minaur ha applaudito dopo un punto centrale di Cobolli, che ha concluso con un colpo vincente. Il punteggio attuale è 7-5, 4-5.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Splendido rovescio lungolinea di Cobolli. De Minaur può solo applaudire. 15-0 Cobolli spinge bene con il dritto in avanzamento. L’italiano ha avuto un calo di una quindicina di minuti, in cui ha accettato lo scambio, prima di tornare a spingere 4-5 Break Cobolli: scappa in lunghezza il dritto di de Minaur. L’italiano accoglie l’errore dell’avversario con un urlo. Seconda 0-40 Ancora una grandissima risposta di Cobolli che trova gli ultimi centimetri di campo e forza de Minaur all’errore 0-30 Risposta profonda di Cobolli che prende in mano lo scambio e chiude con il dritto successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Cobolli.
Alex de Minaur vs Flavio Cobolli LIVE | Wimbledon 2026 Round of 16 |
Notizie e thread social correlati
LIVE Cobolli-De Minaur 7-5, 2-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’australiano recupera il breakDurante il match di Wimbledon 2026, l’australiano ha recuperato un break, portandosi sul 7-5, 2-2.
LIVE Cobolli-Navone 1-6, 4-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break nel 2° setDurante il match di Wimbledon 2026, l’azzurro ha recuperato un break nel secondo set, portandosi sul 4-4.
Temi più discussi: Cobolli-De Minaur a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; LIVE Cobolli-De Minaur, Wimbledon 2026 in DIRETTA: precedenti da ribaltare; Wimbledon, De Minaur sfida Cobolli: Dovrò alzare il livello; Flavio Cobolli, rimonta da urlo su Karen Khachanov: è al quarto turno di Wimbledon 2026 · Tennis.
#Cobolli- #deMinaur a #Wimbledon, il risultato in diretta live della partita dalle 14 #SkySport #SkyTennis x.com
Il programma degli azzurri impegnati a Wimbledon lunedì 6 luglio 2026: Cobolli contro De Minaur, Paolini contro Eala facebook
Wimbledon R2: [5] A. de Minaur ha battuto A. Mannarino 6-3 6-2 6-2 reddit
Cobolli-De Minaur diretta Wimbledon: segui la sfida liveFlavio Cobolli sfida Alex de Minaur negli ottavi di finale del singolare maschile di Wimbledon 2026. Il finalista del Roland Garros è chiamato ad alzare il livello contro l’ostico australiano per conq ... msn.com
Wimbledon, gli ottavi di oggi: Paolini-Eala Diretta 6-4; 1-2 e Cobolli-De Minaur Live 7-5; 4-5Gli italiani oggi in campo nella seconda giornata degli ottavi di Wimbledon. Entrambi giocheranno i match d'apertura sul Campo 1 e sul Centrale ... corriere.it