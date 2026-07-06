LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break ed allunga il 2° set

Notizia in breve

Cobolli ha recuperato il break nel secondo set e sta allungando sul punteggio. Sul campo, l’azzurro ha messo a segno un rovescio lungolinea vincente e ha spinto con il dritto in avanti, portandosi a 40-0. De Minaur ha applaudito dopo un punto centrale di Cobolli, che ha concluso con un colpo vincente. Il punteggio attuale è 7-5, 4-5.