LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 1-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un 1°set lottato
Cobolli ha vinto il primo set contro de Minaur, con il punteggio di 7-5. Nel secondo set, il punteggio è 1-1. Durante il gioco, Cobolli ha messo a segno un punto con un rovescio lungolinea dopo aver indovinato l’angolo dell’attacco di de Minaur. De Minaur ha commesso un doppio fallo, inviando il dritto in rete in uscita dal servizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Cobolli indovina l’angolo dell’attacco di de Minaur e passa con il rovescio lungolinea. 30-30 De Minaur spedisce in rete il dritto in uscita dal servizio. 30-15 Servizio e dritto per de Minaur che infine chiude con la volee smorzata. 15-15 In rete la risposta di dritto di Cobolli, che aveva provato ad entrare sulla seconda dell’australiano 0-15 Risposta profonda di Cobolli che poi accelera bene con il rovescio incrociato. 1-1 Gioco Cobolli: servizio e smorzata per l’italiano che poi gioca un lob al volo. 40-0 Ottima prima in slice ad uscire. Lunga la risposta di dritto di de Minaur. 30-0 Altro punto diretto con la prima, questa volta indirizzata verso la T 15-0 Prima ad uscire vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alex de Minaur vs Flavio Cobolli LIVE | Wimbledon 2026 Round of 16 |
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