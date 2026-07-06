LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 1-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un 1°set lottato

Notizia in breve

Cobolli ha vinto il primo set contro de Minaur, con il punteggio di 7-5. Nel secondo set, il punteggio è 1-1. Durante il gioco, Cobolli ha messo a segno un punto con un rovescio lungolinea dopo aver indovinato l’angolo dell’attacco di de Minaur. De Minaur ha commesso un doppio fallo, inviando il dritto in rete in uscita dal servizio.