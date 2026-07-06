CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 In rete la risposta di rovescio di Cobolli. 30-40 De Minaur spinge bene con il dritto lungolinea. Seconda 15-40 De Minaur affossa in rete il dritto dal centro. 15-30 Buona prima dell’australiano 0-30 In corridoio il colpo dell’australiano costretto nuovamente a salvarsi al servizio. 0-15 Ottima risposta di Cobolli con il dritto lungolinea. 2-3 Break de Minaur: scambio lungo e prolungato giocato principalmente sulla diagonale sinistra. L’australiano è il primo a cambiare con il back incrociato, l’italiano accetta il cambio ma mette in corridoio lo slice. Seconda 30-40 Grandissima prima dell’italiano che annulla la prima palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur 7-5, 7-6, 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA: nuovo break per l’australiano

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Alex de Minaur vs Flavio Cobolli LIVE | Wimbledon 2026 Round of 16 |

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