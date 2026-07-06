LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’australiano annulla 2 palle break
Durante il match tra Cobolli e de Minaur a Wimbledon 2026, l’australiano ha annullato due palle break e il punteggio è di 7-5, 2-3. I due giocatori sono seduti in un angolo del campo, cercando ombra. Nel frattempo, si è verificato un malore tra il pubblico nelle tribune.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cobolli e de Minaur sono seduti fianco a fianco in un angolo del campo cercando un po’ d’ombra. Un malore sulle tribune. Gioco interrotto. 15-15 Sulla riga la risposta di dritto di de minaur, che poi sbaglia il colpo successivo. 0-15 In rete la volee bassa di Cobolli 2-3 Gioco de Minaur: rovescio lungolinea vincente per l’australiano. A-40 Il back di Cobolli si ferma in rete. 40-40 Grande seconda al corpo servita da de Minaur. Cobolli prova a parare ma la risposta di dritto termina lunga. Seconda 40-A Scambio sulla diagonale sinistra. Il primo a cambiare è de Minaur che però sbaglia in lunghezza il rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Alex de Minaur vs Flavio Cobolli Live Score | Wimbledon 2026 Round of 16 | Grand Slam London
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