LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | l’australiano annulla 2 palle break

Notizia in breve

Durante il match tra Cobolli e de Minaur a Wimbledon 2026, l’australiano ha annullato due palle break e il punteggio è di 7-5, 2-3. I due giocatori sono seduti in un angolo del campo, cercando ombra. Nel frattempo, si è verificato un malore tra il pubblico nelle tribune.