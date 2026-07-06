Durante il match di Wimbledon 2026, l’australiano ha recuperato un break, portandosi sul 7-5, 2-2. Nella seconda partita, ha salvato un set point con un servizio e un dritto. Successivamente, ha subito un’altra palla break, che ha annullato con un servizio e un dritto. In un punto successivo, il suo avversario ha commesso un errore con il rovescio in uscita dal servizio, portando il punteggio a 30-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Servizio e dritto per l’australiano che annulla un’altra palla break. 30-40 de Minaur affossa in rete il rovescio in uscita dal servizio. Seconda 30-30 Regalo di de Minaur! L’australiano capisce in anticipo le intenzioni di Cobolli ed arriva benissimo sulla smorzata, ma vanifica tutto mettendo lungo il rovescio 30-15 In rete la risposta di Cobolli che aveva deciso di rispondere più dietro per provare a far partire lo scambio 15-15 Back corto e lento a metà campo. De Minaur non riesce a spingere la palla e mette in rete il dritto. 15-0 Ace! 2-2 Break de Minaur: dritto lungolinea dell’australiano che poi chiude con una buona volee smorzata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur 7-5, 2-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’australiano recupera il break

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