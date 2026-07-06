LIVE Cobolli-De Minaur 7-5 7-6 0-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set

Durante il terzo set di una partita di Wimbledon 2026, l’australiano ha ottenuto un break in apertura grazie a un dritto vincente dal centro del campo, portandosi sul 0-1. De Minaur ha anche realizzato un ace e ha comandato gli scambi con colpi aggressivi, spingendo Cobolli a commettere un errore. La partita si trova attualmente in corso con il punteggio di 7-5, 7-6, 0-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 L’australiano serve bene, comanda lo scambio, spinge con lo schiaffo al volo di dritto e forza l’errore di Cobolli 15-0 Ace! Al servizio Alex de Minaur 0-1 Break de Minaur: splendido dritto dal centro dell’australiano che trova il break in apertura di terzo. 30-40 De Minaur anticipa bene con il rovescio incrociato e ruba il tempo a Cobolli, che mette in rete il passante di rovescio. Seconda 30-30 Ottima prima per l’italiano che poi tenta la smorzata, la quale si ferma sul nastro. 30-15 Splendida risposta dell’australiano. 30-0 Lungo il dritto di de Minaur. 15-0 Il back di de Minaur si impenna e termina lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alex de Minaur vs Flavio Cobolli LIVE | Wimbledon 2026 Round of 16 |

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